Ein mit Tierkadavern beladener Lastwagen stürzt im Kreis Ravensburg nach einem Auffahrunfall um. Dabei werden zwei Menschen leicht verletzt.

red/dpa/lsw 11.02.2026 - 11:00 Uhr

Ein mit Tierkadavern beladener Lastwagen ist nach einem Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen umgekippt. Laut Polizei hatte eine 54 Jahre alte Autofahrerin in Bad Schussenried (Kreis Ravensburg) angehalten, um abzubiegen. Das erkannte der ihr nachfolgende 56 Jahre alte Fahrer eines Lkw zu spät und krachte trotz eines Ausweich- und Bremsmanövers in den Kleinwagen der Frau.