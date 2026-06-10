Von diesem Sportwagen gibt es weltweit nur wenige Exemplare – eines davon kracht auf regennasser Straße gegen eine Leitplanke. Verletzt wurde niemand, doch der Schaden ist enorm.

red/dpa 10.06.2026 - 18:46 Uhr

Ein 75-Jähriger hat einen seltenen Luxus-Sportwagen gegen eine Leitplanke gefahren und einen Schaden von rund 320.000 Euro verursacht. Der Fahrer geriet am Morgen mit überhöhter Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn in Bad Waldsee im Landkreis Ravensburg ins Schleudern und prallte gegen die Leitplanke, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Fahrer blieb demnach unverletzt.