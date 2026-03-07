Ein Junge rennt beim Spielen auf die Straße, ein Transporter kommt nicht mehr rechtzeitig zum Stehen. Hätte der Unfall vermieden werden können?

red/dpa/lsw 07.03.2026 - 14:48 Uhr

Ein Achtjähriger ist im Kreis Tübingen von einem überladenen Transporter angefahren und schwer verletzt worden. Der Junge sei beim Spielen hinter einem parkenden Auto auf die Straße gerannt, teilte die Polizei mit. Der 29-jährige Fahrer des Transporters habe noch versucht, zu bremsen, habe das Kind jedoch letztlich mit seinem Fahrzeug erfasst.