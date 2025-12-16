Ein Senior arbeitet alleine im Wald. Als er nicht zurückkommt, macht sich ein Angehöriger auf die Suche. Dieser macht eine schreckliche Entdeckung.

red/dpa/lsw 16.12.2025 - 15:07 Uhr

Weil ihm bei Waldarbeiten ein Ast auf den Kopf gefallen ist, ist ein Senior bei Pfullendorf (Landkreis Sigmaringen) gestorben. Der 75-Jährige war alleine in einem Waldstück am Arbeiten, wie die Polizei mitteilte. Ein Angehöriger, der sich auf die Suche machte, fand ihn am Montagnachmittag. Der gerufene Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Obwohl der Mann einen Helm trug, waren die Verletzungen durch den Ast tödlich.