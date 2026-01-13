Beim Sturz eines Winterdienst-Fahrzeugs im Nordschwarzwald waren am Wochenende zwei Personen verletzt worden. Das Winterwetter hat eine Bergung bislang verhindert.

jbr/dpa/lsw 13.01.2026 - 09:17 Uhr

Der im Nordschwarzwald umgestürzte Schneepflug liegt weiterhin an der Unfallstelle und wird voraussichtlich erst in den kommenden Tagen geborgen. Wie ein Polizeisprecher sagte, ist bislang kein Abschlepptermin bekannt. Das Winterwetter hatte eine Bergung bislang verhindert. Da zudem keine Betriebsstoffe ausliefen, habe die Bergung keine Dringlichkeit.