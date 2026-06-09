Ein Fahrer kommt im Ostalbkreis mit seinem Wagen von der Straße ab und fährt in einen Fluss. Die Polizei hat eine Vermutung, wie es zu dem Unfall kam.

red/dpa/lsw 09.06.2026 - 09:08 Uhr

Ein Autofahrer ist mit seinem Wagen von der Bundesstraße 19 bei Abtsgmünd (Ostalbkreis) abgekommen und im angrenzenden Kocher gelandet. Der 66 Jahre alte Fahrer erlitt dabei schwere Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Durch Zufall entdeckte demnach eine vorbeifahrende Radlergruppe eine Viertelstunde später den Wagen und wählte den Notruf.