Am Sonntag kracht es auf der L1084 – zwei Autos, mehrere Schwerverletzte, ein Kind wird verletzt. Warum der Mercedesfahrer plötzlich auf die Gegenfahrbahn geriet, bleibt rätselhaft.

red/dpa/lsw 31.05.2026 - 17:10 Uhr

Bei einem Frontalzusammenstoß in Aalen (Ostalbkreis) sind mehrere Menschen schwer verletzt worden. Ein 39-jähriger Autofahrer war auf einer Landstraße aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr gekommen, wie ein Polizeisprecher sagte. Dort kam es zur Kollision mit dem Auto eines 42-Jährigen.