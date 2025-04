Wieslauftalbahn startet Neustart nach Flut-Katastrophe – „Das Wieslauftal braucht das Wiesel“

Lothar Hirtreiter, der in Schorndorf-Miedelsbach nur wenige Meter vom Bahnhof entfernt wohnt, hat die Flutkatastrophe am eigenen Leib erfahren. Er erzählt, was die Eröffnung des Wiesels für ihn bedeutet.