Ein Radfahrer kollidierte mit einem Auto. Der Unfall sorgt für Sperrungen im Feierabendverkehr. Ein Rettungshubschrauber war auch im Einsatz.

red/dpa/lsw 18.03.2026 - 17:56 Uhr

Bei einem Zusammenprall mit einem Auto ist ein Fahrradfahrer in Hirschberg an der Bergstraße (Rhein-Neckar-Kreis) verletzt worden. Der 49-Jährige wollte trotz eingeschränkter Sicht und ohne anzuhalten die Fahrbahn queren, auf der es in eine Richtung einen Stau gab, wie die Polizei mitteilte. Ein 85-Jähriger, der mit seinem Auto auf der Gegenfahrbahn unterwegs war, konnte trotz einer Vollbremsung eine Kollision nicht mehr verhindern. Das Fahrzeug habe den Fahrradfahrer frontal erfasst.