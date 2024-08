Wanderin bei Sturz in Gauchachschlucht schwer verletzt

Plötzlich gibt der Wanderweg nach: Eine Frau stürzt bei Hülfingen mehrere Meter tief in eine Schlucht und wird dabei schwer verletzt.

red/dpa 05.08.2024 - 14:38 Uhr

Eine Wanderin ist in der Gauchachschlucht bei Hüfingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) gestürzt und schwer verletzt worden. Die Seniorin sei am Sonntag mit ihrem Mann auf einem schmalen Weg unterwegs gewesen, als der Wanderweg plötzlich unter ihr weggebrochen sei, teilte die Bergwacht mit. Demnach stürzte sie etwa drei Meter tief in die enge Schlucht. Ein Rettungshubschrauber aus Zürich rettete die Frau mit einer Winde.