Ein 89 Jahre alter Mann ist nach einem Frontalzusammenstoß zweier Autos im Enzkreis gestorben. Der Senior kam am Vormittag mit seinem Wagen aus zunächst ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin kollidierten die Autos.

Der 89-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen und starb den Angaben zufolge noch an der Unfallstelle in Kämpfelbach. Die beiden Insassen des anderen Autos kamen verletzt in ein Krankenhaus. Angaben zum Alter der beiden sowie zur Schwere der Verletzungen konnte ein Polizeisprecher zunächst nicht machen.