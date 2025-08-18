Unfall im Stuttgarter Nachtleben „Es hat einen lauten Schlag getan“ – Auto hängt auf Treppe fest
Wie kommt das Auto auf die Treppe an der Unterführung zum White Noise? Das weiß niemand. Ein Schreck in der Partynacht am Samstag.
Die Gäste sind erschrocken, „es hat einen lauten Schlag getan“. So beschreibt ein Sicherheitsmann, der am Samstag beim Club White Noise Dienst hatte, einen rätselhaften und nicht ganz ungefährlichen Vorgang. Ein paar Augenblicke hing ein Auto an der oberen Kante der Treppe, die zu dem Club und der Bar an der Unterführung ins Bohnenviertel und zum einen Abgang der Stadtbahn-Haltestelle Rathaus führt. Die Schnauze des Wagens stand über die Kante hinaus, die hintere Hälfte war noch auf dem Gehweg an der Eberhardstraße.