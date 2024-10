Ein Rettungswagen ist auf dem Rückweg von einem Einsatz. Plötzlich kommt es auf einer Bundesstraße zur Kollision mit einem Fußgänger. Der 21-Jährige überlebt den Unfall nicht.

red/dpa/th 03.10.2024 - 13:14 Uhr

Ein 21 Jahre alter Mann ist auf der Bundesstraße 7 bei Altenburg von einem Rettungswagen erfasst und dabei tödlich verletzt worden. Der Mann starb trotz sofortiger medizinischer Versorgung noch an der Unfallstelle, teilte die Polizei mit. Der Rettungswagen war den Angaben zufolge in den frühen Morgenstunden auf dem Rückweg von einem Einsatz und fuhr auf der B7 in Richtung Borna. Kurz vor einer Brücke über die B180 sei es zur Kollision mit dem dunkel gekleideten Fußgänger gekommen. Warum der Mann zu Fuß auf der Fahrbahn unterwegs war, blieb zunächst unklar.