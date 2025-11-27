Eine ältere BMW-Fahrerin hat in Alfdorf einen Unfall auf einer Kreuzung verursacht. Beim Zusammenstoß mit zwei Autos wurden drei Menschen verletzt, darunter auch ein Kind.

Sascha Sauer 27.11.2025 - 09:41 Uhr

Bei einem Unfall in Alfdorf (Rems-Murr-Kreis) sind am Mittwochnachmittag drei Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war eine 87-jährige BMW-Fahrerin auf der Döllenstraße in Richtung Breite Straße unterwegs gewesen, als sie gegen 15.15 Uhr offenbar ohne zu bremsen in die Kreuzung zur Schützenstraße einfuhr. Dabei übersah sie wohl sowohl einen 64-jährigen Autofahrer von links als auch einen 69-jährigen VW-Fahrer von rechts.