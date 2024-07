Zwischen Alfdorf und Lorch ist eine Frau mit einem fünf Jahre alten Kind im Auto unterwegs. Als sie den Grünstreifen berührt, steuert sie dagegen – und verliert die Kontrolle.

wei 17.07.2024 - 15:11 Uhr

Am Mittwochmorgen hat sich in Alfdorf (Rems-Murr-Kreis) ein Unfall mit zwei Verletzten ereignet. Gegen 8.20 Uhr war eine Renault-Fahrerin auf der Kreisstraße zwischen den Teilorten Walkersbach und Lorch unterwegs. In einer Linkskurve geriet sie nach rechts in den Grünbereich, beim Gegensteuern verlor sie die Kontrolle. Der Wagen prallte links von der Fahrbahn gegen einen Baum, überschlug sich und kam wieder auf der Straße zum Stillstand. Die Fahrerin und ein fünfjähriges Kind, das im Auto saß, wurden leicht verletzt. Der Renault wurde abgeschleppt.