Ein BMW kommt am Samstagabend in Allmersbach im Tal von der Straße ab und landet in der Böschung. Die Rettungskräfte werden per eCall alarmiert.
28.12.2025 - 07:08 Uhr
Ein BMW ist am Samstagabend auf der Schorndorfer Straße von der Fahrbahn abgekommen und in einer Böschung gelandet. Nach Polizeiangaben und dem derzeitigen Stand war der Wagen gegen 18.15 Uhr von Heutingsbach kommend in Richtung Allmersbach im Tal (Rems-Murr-Kreis) unterwegs, als der Fahrer kurz vor dem Sport- und Erlebnispark aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Auto verlor.