Ein BMW kommt am Samstagabend in Allmersbach im Tal von der Straße ab und landet in der Böschung. Die Rettungskräfte werden per eCall alarmiert.

Rems-Murr: Chris Lederer (cl)

Ein BMW ist am Samstagabend auf der Schorndorfer Straße von der Fahrbahn abgekommen und in einer Böschung gelandet. Nach Polizeiangaben und dem derzeitigen Stand war der Wagen gegen 18.15 Uhr von Heutingsbach kommend in Richtung Allmersbach im Tal (Rems-Murr-Kreis) unterwegs, als der Fahrer kurz vor dem Sport- und Erlebnispark aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Auto verlor.

 
Die Schorndorfer Straße war vorübergehend gesperrt. Foto: Blaulichtzentrale

Weitere Fahrzeuge waren nicht beteiligt. Der BMW prallte in die Böschung und wurde dabei so stark beschädigt, dass auch die Airbags auslösten. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Der BMW musste abgeschleppt werden.

Die Rettungskräfte wurden mutmaßlich über ein automatisches eCall-Notrufsystem alarmiert. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

eCall (Emergency Call) ist ein automatisches EU-weites Notrufsystem in Fahrzeugen, das seit 2018 in Neuwagen Pflicht ist. Es wird bei schweren Verkehrsunfällen selbstständig ausgelöst – etwa durch das Auslösen eines Airbags – oder kann manuell per Knopfdruck aktiviert werden.

Dabei stellt das Fahrzeug automatisch eine Sprachverbindung zur europaweiten Notrufnummer 112 her und übermittelt gleichzeitig wichtige Daten, darunter:

  • den genauen Unfallort (GPS)
  • Fahrtrichtung,
  • Zeitpunkt des Unfalls,
  • Fahrzeugdaten.

So können Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst schneller und gezielter helfen – auch dann, wenn die Insassen nicht mehr selbst telefonieren können.