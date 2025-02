Ein 36-Jähriger soll am Montag in Altbach an einem Kreisverkehr zwei Fußgängerinnen mit seinem Auto gestreift haben. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Julia Hawener 24.02.2025 - 16:35 Uhr

Die Verkehrspolizei Esslingen sucht Zeugen zu einem Unfall am Montagmorgen an einem Kreisverkehr in Altbach (Landkreis Esslingen). Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war ein 36-Jähriger gegen 6.45 Uhr mit seinem VW Scirocco auf der Esslinger Straße in Richtung Plochingen unterwegs und verließ den dortigen Kreisverkehr an der Ausfahrt zur L1204 in Richtung Deizisau.