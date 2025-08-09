Eine 26 Jahre alte Motorradfahrerin ist mit ihrer Maschine auf einem Firmengelände unterwegs. Plötzlich verliert sie die Kontrolle über ihre Maschine.

Eine 26-Jährige ist mit ihrem Motorrad gegen einen Baustellencontainer gefahren und hat dabei schwere Verletzungen erlitten. Die junge Motorradfahrerin war laut Polizei am Freitagabend mit einer 23 Jahre alten Mitfahrerin in einem Beiwagen über das Gelände einer Firma in Althütte (Rems-Murr-Kreis) gefahren. Aus bislang unbekannter Ursache habe die Frau dabei die Kontrolle über das Gespann verloren und prallte gegen den Container.