Eine 90-Jährige fuhr mit ihrem VW die Eglosheimer Straße in Asperg entlang, als auf Höhe eines Supermarkts plötzlich eine Jugendliche auf die Straße läuft.

Julia Amrhein 27.09.2024 - 10:56 Uhr

Eine 17-Jährige ist am Donnerstagvormittag in Asperg von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Laut Polizei war eine 90-Jährige gegen 11.45 Uhr mit ihrem VW in der Eglosheimer Straße in Richtung Alleenstraße unterwegs, als die Jugendliche auf der Höhe eines Supermarkts plötzlich auf die Straße lief – wohl ohne zuvor auf den Verkehr zu achten.