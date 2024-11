Ein BMW-Fahrer hat beim Abbiegen in Asperg den Toyota eines 52-Jährigen übersehen. Bei dem Zusammenstoß wurden nicht nur die beiden Autos beschädigt.

Julia Amrhein 26.11.2024 - 11:24 Uhr

Ein Verletzter, 15 000 Euro Schaden und ein beschädigtes Wohnhaus sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Montagnachmittag in Asperg abgespielt hat. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 52-Jähriger gegen 15.50 Uhr in seinem Toyota die Bahnhofstraße in Richtung Bahnhof entlang, als ihm ein 34-jähriger BMW-Fahrer die Vorfahrt nahm, der von der Augustenstraße auf die Bahnhofstraße abbiegen wollte.