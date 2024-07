Ein VW-Fahrer kommt aus unbekannten Gründen von der Fahrbahn einer Landesstraße bei Asperg ab. Er kracht in ein geparktes Auto – und katapultiert dieses ein paar Meter nach vorne.

Ein VW hat am Donnerstagmittag auf einer Landesstraße bei Asperg einen geparkten Opel gerammt und ihn dadurch ein paar Meter weiter katapultiert. Der Fahrer des VW war auf der Landesstraße von Asperg in Richtung Tamm unterwegs, wie eine Sprecherin der Polizei unserer Redaktion mitteilte.

Der Unfall habe sich kurz nach der Asperger Ortsausfahrt ereignet. Aus bislang unbekannten Gründen sei der VW-Fahrer mit seinem Fahrzeug von der Straße abgekommen. Dabei prallte er laut der Sprecherin auf einen Opel, der am Fahrbahnrand geparkt war.

Die Wucht des Aufpralls habe den Opel ein paar Meter nach vorne katapultiert, er sei in einer Hecke zum Stehen gekommen. Der Fahrer des VWs wurde bei dem Unfall leicht verletzt, so die Sprecherin. In dem geparkten Auto sei niemand gesessen. Insgesamt entstand laut Polizei ein Sachschaden von 18.000 Euro. Beide Fahrzeug mussten abgeschleppt werden.