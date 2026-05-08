Schwerer Unfall bei Auenwald: Ein Toyota überschlug sich am Donnerstagabend zwischen Oberbrüden und Mittelbrüden mehrfach und blieb zerstört im Grünstreifen liegen.

Sascha Sauer 08.05.2026 - 10:16 Uhr

Ein spektakulärer Unfall hat am Donnerstagabend zwischen den Auenwälder Teilorten Oberbrüden und Mittelbrüden (Rems-Murr-Kreis) einen Großeinsatz ausgelöst: Ein 62 Jahre alter Autofahrer verlor auf der K 1826 die Kontrolle über seinen Toyota, der sich daraufhin überschlug. Der Mann wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht – dort musste er auch eine Blutprobe abgeben.