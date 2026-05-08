Schwerer Unfall bei Auenwald: Ein Toyota überschlug sich am Donnerstagabend zwischen Oberbrüden und Mittelbrüden mehrfach und blieb zerstört im Grünstreifen liegen.

Rems-Murr: Sascha Sauer (sas)

Ein spektakulärer Unfall hat am Donnerstagabend zwischen den Auenwälder Teilorten Oberbrüden und Mittelbrüden (Rems-Murr-Kreis) einen Großeinsatz ausgelöst: Ein 62 Jahre alter Autofahrer verlor auf der K 1826 die Kontrolle über seinen Toyota, der sich daraufhin überschlug. Der Mann wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht – dort musste er auch eine Blutprobe abgeben.

 

Wie die Polizei berichtet, war der 62-Jährige gegen 20.50 Uhr auf der Oberbrüdener Straße in Richtung Unterbrüden unterwegs gewesen, als sein Wagen plötzlich von der Fahrbahn abkam. Zunächst touchierte der Toyota den rechten Randstein, fuhr anschließend über eine Verkehrsinsel und geriet über die Gegenfahrbahn hinweg nach links von der Straße ab. Im Grünstreifen überschlug sich das Fahrzeug mindestens einmal, bevor es völlig beschädigt zum Stillstand kam.

Der Fahrer erlitt nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Sein Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Weil sich Hinweise auf eine mögliche Alkoholisierung ergaben, ordnete die Polizei eine Blutentnahme im Krankenhaus an. Das Polizeirevier Backnang hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.