Unfall in Backnang

Eine 36-Jährige fährt Samstagnacht in Backnang mit einem Renault gegen ein parkendes Auto. Als Polizisten den Unfall aufnehmen, riechen sie Alkohol und führen bei der Frau einen Test durch.

cl 22.09.2024 - 14:08 Uhr

Einen Schaden in Höhe von ungefähr 28 000 Euro hat eine betrunkene Autofahrerin am Samstagmorgen gegen 0.20 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Backnang verursacht. Wie die Polizei mitteilt, war die 36-Jährige mit ihrem Renault im Ahornweg unterwegs, als sie dort einen ordnungsgemäß geparkten Hyundai beschädigte. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass die Renault-Fahrerin nach Alkohol riecht – und führten daraufhin einen Test auf Alkohol durch, der positiv verlief.