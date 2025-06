Ein betrunkener Mercedes-Fahrer sorgt am Sonntagabend in Backnang-Steinbach für einen Schreckmoment: Beim Einparken rast der 51-Jährige in einen Biergarten. Ein Gast wird verletzt.

Chris Lederer 30.06.2025 - 08:52 Uhr

Ein alkoholisierter Autofahrer hat am Sonntagabend in Backnang-Steinbach einen ungewöhnlichen Unfall verursacht. Der 51-Jährige fuhr gegen 17.50 Uhr mit seinem Mercedes in den Außenbereich eines Biergartens in der Neuen Straße.