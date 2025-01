Unfall in Backnang

In der Nacht prallt ein Auto in einem Backnanger Industriegebiet gegen mehrere Hindernisse und kommt erst an einer Mauer zum Stehen. Der Fahrer bleibt verschwunden. Wer steckt hinter dem Unfall?

Frank Rodenhausen 27.01.2025 - 14:45 Uhr

Ein VW Caddy ist in der Nacht auf Sonntag im Industriegebiet Süd in Backnang von der Fahrbahn abgekommen und hat dabei beträchtlichen Schaden angerichtet. Nach Angaben der Polizei prallte der Wagen gegen eine Leitplanke, zwei Leitpfosten und eine Straßenlaterne, bevor er an einer Betonmauer zum Stehen kam.