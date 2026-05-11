Am Montagnachmittag rückten Rettungsdienste und Feuerwehr zu einem Unfall in Backnang-Steinbach aus. Dort war ein Lastwagen umgekippt – offenbar verursacht durch eine Windböe.

Rems-Murr: Phillip Weingand (wei)

Bei einem Unfall im Entsorgungszentrum in Backnang-Steinbach (Rems-Murr-Kreis) ist am Montagnachmittag ein Mann verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizei bestätigt, kippte dort gegen 15.15 Uhr ein Lastwagen auf die Seite. „Der Unfall ereignete sich beim Abladen, laut unseren Informationen kippte er wohl aufgrund einer Windböe um“, so der Sprecher. Möglicherweise hätten aber auch weitere Faktoren zum Kippen des schweren Fahrzeugs beigetragen. Der Fahrer habe dabei schwere Verletzungen erlitten.

 

Unfall in Backnang: Laster kippt auf die Seite

Der Muldenkipper (links im Bild) kam auf der Seite zum Liegen. Foto: blaulichtzentrale.de ( Kevin Lermer

Laut Jan Guggolz, dem Pressesprecher der Feuerwehr Backnang, hatte der Muldenkipper Kies geladen. Um den Fahrer aus dem Führerhaus des auf der Seite liegenden Lastwagens zu retten, rückte die Feuerwehr mit acht Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften an.

 Auch ein Notarzt- und ein Rettungswagen waren im Einsatz. Fotos vom Ort des Geschehens zeigen zudem einen landenden Rettungshubschrauber. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht.