Ein 71-Jähriger ist am Donnerstagmorgen mit seinem Mercedes bei Backnang von der B 14 abgekommen und in die Leitplanke gekracht. Dabei entstand ein sechsstelliger Schaden.
14.08.2025 - 15:00 Uhr
Bei einem Unfall auf der B 14 zwischen den Backnanger Stadtteilen Maubach und Waldrems (Rems-Murr-Kreis) ist am Donnerstagmorgen ein beträchtlicher Sachschaden entstanden. Wie die Polizei mitteilt, war ein 71-jähriger Mercedes-Fahrer gegen 6.15 Uhr von Backnang kommend auf der Bundesstraße 14 in Richtung Stuttgart gefahren.