Ein 71-Jähriger ist am Donnerstagmorgen mit seinem Mercedes bei Backnang von der B 14 abgekommen und in die Leitplanke gekracht. Dabei entstand ein sechsstelliger Schaden.

Bei einem Unfall auf der B 14 zwischen den Backnanger Stadtteilen Maubach und Waldrems (Rems-Murr-Kreis) ist am Donnerstagmorgen ein beträchtlicher Sachschaden entstanden. Wie die Polizei mitteilt, war ein 71-jähriger Mercedes-Fahrer gegen 6.15 Uhr von Backnang kommend auf der Bundesstraße 14 in Richtung Stuttgart gefahren.

Zwischen Maubach und Waldrems sei er nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Leitplanke geprallt. Der Mercedes sei von dort abgewiesen worden und quer auf der Fahrbahn zum Stehen gekommen. Das Fahrzeug sei nicht mehr fahrbereit gewesen und habe abgeschleppt werden müssen.

Die B 14 war laut der Polizei wegen der Abschleppaktion und der Unfallaufnahme kurzzeitig voll gesperrt. Da es sich bei dem Unfallfahrzeug um einen hochwertigen Mercedes handele, sei der Sachschaden entsprechend hoch. Die Polizei beziffert ihn mit etwa 100.000 Euro.