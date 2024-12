Unfall in Bad Cannstatt

Bei einem Unfall mit einer Stadtbahn in Bad Cannstatt ist am Donnerstagmorgen ein Autofahrer leicht verletzt worden.

Lukas Jenkner 19.12.2024 - 14:29 Uhr

Ein Leichtverletzter und rund 25.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Unfalls in Bad Cannstatt am Donnerstagvormittag. Wie die Polizei mitteilt, war ein 34-Jähriger mit seinem Auto auf der Schmidener Straße unterwegs und wollte offenbar verkehrswidrig nach links in die Marienburger Straße abbiegen.