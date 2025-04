Eine 62-Jährige gerät am Freitag in Bad Cannstatt mit ihrem Toyota in den Gegenverkehr. Es kommt zum Zusammenstoß, bei dem zwei Menschen verletzt werden.

Philip Kearney 04.04.2025 - 14:27 Uhr

Eine 62 Jahre alte Frau ist am Freitagmittag in der Straße Roter Stich in Stuttgart-Bad Cannstatt mit ihrem Toyota in den Gegenverkehr geraten und frontal mit dem Dacia eines 49-Jährigen zusammengestoßen.