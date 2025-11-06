In der König-Karl-Straße ist am Mittwochnachmittag ein Mercedes mit einer Stadtbahn zusammengestoßen. Verletzt wurde niemand, der Schaden ist jedoch beträchtlich.

nre 06.11.2025 - 16:32 Uhr

Ein missglücktes Wendemanöver hat am Mittwoch in der König-Karl-Straße in Bad Cannstatt einen hohen Sachschaden verursacht. Gegen 14 Uhr wollte ein 55 Jahre alter Mercedes-Fahrer aus Richtung Taubenheimstraße kommend auf Höhe der Hausnummer 46 wenden, schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Dabei stieß er mit seinem Mercedes mit einer entgegenkommenden Stadtbahn der Linie U19 zusammen, die in Richtung Kursaal fuhr. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Gesamtschaden von rund 170.000 Euro. Verletzt wurde laut Polizei niemand.