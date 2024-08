Unfall in Bad Cannstatt

Bei einem Verkehrsunfall in der Bahnhofsstraße in Bad Cannstatt am Dienstagabend erlitt ein E-Scooter Fahrer leichte Verletzungen. Der Unfallverursacher, der mit einem Citroen unterwegs war, ist ohne zu helfen davon gefahren.

sbr 22.08.2024 - 14:16 Uhr

Ein 39 Jahre alter Fahrer eines E-Scooters bog am Dienstagabend gegen 8 Uhr in Bad Cannstatt vom Bahnhofsvorplatz nach rechts in die Bahnhofstraße ein. Da von rechts ein schwarzer Citroen heranfuhr, bremste der E-Scooter Fahrer um einen Zusammenstoß zu verhindern und stürzte. Nach Angaben der Polizei verletzte er sich hierbei leicht.