In Bad Cannstatt kommt es am Freitagabend zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 45-jährige Mercedes GLE-Fahrerin gerät mit ihrem Wagen zu weit nach rechtes und streift gleich mehrere geparkte Autos. Der Mercedes überschlägt sich.

Gülay Alparslan 13.07.2024 - 00:55 Uhr

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Freitagabend in Stuttgart-Bad Cannstatt ereignet. Der Unfall ereignete sich gegen 20.20 Uhr auf der Schmidener Straße. Wie die Polizei mitteilt, bog die 45-jährige Fahrerin eines Mercedes GLE von der Thornerstraße nach links in die Schmidener Straße ab. Dabei geriet sie zu weit an den rechten Fahrbahnrand und streifte ein geparktes Auto. Ein zweites geparktes Auto, ein Audi S5, wurde ebenfalls touchiert und durch die Wucht auf ein drittes geparktes Auto geschoben. Vor allem der Audi wurde stark beschädigt.