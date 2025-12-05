Am Freitagabend kommt es in Stuttgart-Bad Cannstatt zu einem Unfall. Zwei Autos sind daran beteiligt. Was bisher bekannt ist.

alp 05.12.2025 - 20:36 Uhr

Ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen hat sich am Freitagabend in Bad Cannstatt ereignet. Nach Informationen der Polizei geschah der Unfall kurz vor 20 Uhr. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde eine Person leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro. Der genaue Unfallhergang ist bisher unklar und Gegenstand der Ermittlungen.