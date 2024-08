Unfall in Bernau im Schwarzwald

Im Landkreis Waldshut kommt es zwischen einem Reisebus und einem Motorradfahrer zu einer Kollision.

red/dpa/lsw 12.08.2024 - 14:57 Uhr

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall mit einem Reisebus in Bernau im Schwarzwald (Landkreis Waldshut) tödlich verletzt worden. Der 28-Jährige dürfte am Sonntagmorgen in einer Kurve mit seinem Motorrad auf die Gegenspur geraten sein, teilte die Polizei mit. Demnach kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Bus.