Unfall in Besigheim

In der Nacht auf Montag ist ein Mercedes rückwärts die Jakobstraße in Besigheim entlang gefahren. Das Manöver misslang: Der Fahrer fuhr gegen ein Haus, eine Laterne und ein Schild.

Julia Amrhein 04.08.2025 - 11:33 Uhr

Ein Mercedes fährt gegen 0.35 Uhr in der Besigheimer Alstadt rückwärts die Jakobstraße in Richtung „Vorstadt“ entlang. Das Manöver endet mit einem Schaden von gut 35 000 Euro. Den Unfallwagen hat die Polizei gefunden, eine Frage ist aber offen: Wer genau saß eigentlich am Steuer?