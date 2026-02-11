Ein 23-Jähriger muss beim Ausfahren aus einem Kreisverkehr in Bietigheim-Bissingen an einem Zebrastreifen anhalten. Das bemerkt ein Autofahrer hinter ihm allerdings zu spät.

Julia Amrhein 11.02.2026 - 15:48 Uhr

Am Kreisverkehr in der Gustav-Rau-Straße in Bietigheim-Bissingen hat es am Dienstagmittag einen Auffahrunfall gegeben. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein 23-Jähriger mit seinem Opel gegen 12.15 Uhr in Richtung der Steinheimer Straße aus dem Kreisel ausfahren wollen, als er wegen eines querenden Fußgängers am Zebrastreifen anhalten musste. Ein nachfolgender, dunkelblauer oder lilafarbener Toyota Corolla mit mutmaßlich Ludwigsburger LB-Kennzeichen bemerkte das jedoch zu spät und fuhr ihm auf.