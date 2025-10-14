Die E-Scooter-Fahrerin stürzt zu Boden

Eine 53-Jährige wollte zeitgleich mit ihrem Suzuki von einem der beiden Parkplätze auf den anderen wechseln. Dabei übersah sie allerdings die Frau auf dem E-Scooter, die ihren Weg kreuzte. Die 49-Jährige wurde auf die Motorhaube des Wagens aufgeladen und stürzte anschließend zu Boden. Zur Schwere ihrer Verletzungen konnte die Polizei noch keine Angaben machen.