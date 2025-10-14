Eine 49-Jährige war am Montag per E-Scooter auf dem Weg zum Buchzentrum in Bietigheim-Bissingen. Dabei wurde sie von einer Autofahrerin übersehen.

Ludwigsburg: Julia Amrhein (jam)

Eine 49-jährige E-Scooter-Fahrerin ist am Montag in der Nähe des Buchzentrums in Bietigheim-Bissingen von einem Auto erfasst worden. Wie die Polizei mitteilt, hatte die Frau gegen 13.15 Uhr zunächst mit ihrem Gefährt die Buchstraße per Radschutzstreifen überquert. Anschließend wollte sie weiter in Richtung des Buchzentrums fahren.

 

Die E-Scooter-Fahrerin stürzt zu Boden

Eine 53-Jährige wollte zeitgleich mit ihrem Suzuki von einem der beiden Parkplätze auf den anderen wechseln. Dabei übersah sie allerdings die Frau auf dem E-Scooter, die ihren Weg kreuzte. Die 49-Jährige wurde auf die Motorhaube des Wagens aufgeladen und stürzte anschließend zu Boden. Zur Schwere ihrer Verletzungen konnte die Polizei noch keine Angaben machen.