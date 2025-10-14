Eine 49-Jährige war am Montag per E-Scooter auf dem Weg zum Buchzentrum in Bietigheim-Bissingen. Dabei wurde sie von einer Autofahrerin übersehen.
14.10.2025 - 11:31 Uhr
Eine 49-jährige E-Scooter-Fahrerin ist am Montag in der Nähe des Buchzentrums in Bietigheim-Bissingen von einem Auto erfasst worden. Wie die Polizei mitteilt, hatte die Frau gegen 13.15 Uhr zunächst mit ihrem Gefährt die Buchstraße per Radschutzstreifen überquert. Anschließend wollte sie weiter in Richtung des Buchzentrums fahren.