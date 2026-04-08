Durch ein unverantwortliches Überholmanöver kommt es am Dienstagabend zu einem Unfall in Böblingen. Vier Autoinsassen werden verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Wolfgang Berger 08.04.2026 - 11:53 Uhr

Vier leichtverletzte Personen, zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge und ein Schaden von rund 20 000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls am Dienstagabend im Bereich der Wolfgang-Brumme-Allee in Böblingen. Ein 66-Jähriger fuhr gegen 22.55 Uhr mit seinem Daihatsu aus Richtung Sindelfingen kommend auf der Wolfgang-Brumme-Allee, berichtet die Polizei.