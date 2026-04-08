Durch ein unverantwortliches Überholmanöver kommt es am Dienstagabend zu einem Unfall in Böblingen. Vier Autoinsassen werden verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Vier leichtverletzte Personen, zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge und ein Schaden von rund 20 000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls am Dienstagabend im Bereich der Wolfgang-Brumme-Allee in Böblingen. Ein 66-Jähriger fuhr gegen 22.55 Uhr mit seinem Daihatsu aus Richtung Sindelfingen kommend auf der Wolfgang-Brumme-Allee, berichtet die Polizei.

 

Zwischen der Autobahnanschlussstelle Böblingen-Sindelfingen und der Flugfeld-Allee soll er ein vor ihm fahrendes Fahrzeug überholt haben. Um die doppelt durchgezogene Linie scherte er sich nicht. Beim Überholen kollidierte er auf der Gegenfahrspur mit dem Ford eines 21-Jährigen. Durch den Zusammenstoß erlitten der 66-jährige und der 21-jährige Fahrer leichte Verletzungen. Ebenso zogen sich zwei Mitfahrer im Ford leichte Blessuren zu.

Der Rettungsdienst brachte die vier Verletzten in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.