Am Samstagnachmittag kommt es auf der Berliner Straße in Böblingen zu einem Unfall zwischen einem Motorrad und einem Auto. Der Motorradfahrer wird bei dem Crash schwer verletzt.

Martin Dudenhöffer 03.05.2026 - 10:42 Uhr

Am Samstagnachmittag ist ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Böblingen schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 27-jähriger Yamaha-Fahrer gegen 15 Uhr aus Richtung Herrenberger Straße kommend auf der Berliner Straße. Dort kam ihm aus entgegengesetzter Richtung ein Audi eines 37 alten Mannes entgegen. Beide wollten nach links auf einen Parkplatz einbiegen, woraufhin es zu dem Zusammenstoß zwischen Motorrad und Audi kam. Vermutlich war das Motorrad zu schnell unterwegs. Der Yamaha-Fahrer touchierte die rechte hintere Fahrzeugseite des Audis, wurde von seinem Motorrad auf die Straße geschleudert und kam dort zum Liegen.