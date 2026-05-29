Mit schweren Verletzungen ist ein 34-Jähriger am Donnerstag in ein Krankenhaus gebracht worden. Ein Auto hatte den Radler auf Höhe des Böblinger Freibads erfasst.
29.05.2026 - 11:24 Uhr
Am Donnerstagmorgen kurz vor 7 Uhr ist ein Pedelec-Fahrer in Böblingen gestürzt. Laut Polizeibericht soll der 34-jähriger Radfahrer zunächst den Radweg entlang der Stuttgarter Straße von der Panzerstraße kommend befahren haben, um auf Höhe des Freibads den dortigen Fußgängerüberweg zu nutzen und unvermittelt die Stuttgarter Straße zu überqueren.