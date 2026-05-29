Ein 48 Jahre alter VW-Fahrer war gleichzeitig in der Stuttgarter Straße in Richtung Panzerstraße unterwegs und konnte nach derzeitigen Ermittlungen einen Zusammenstoß mit dem Radfahrer nicht mehr verhindern. Der 34-Jährige wurde von dem Auto erfasst und stürzte auf den Asphalt. Der Rettungsdienst brachte den schwer verletzten Mann musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei beziffert den Sachschaden mit rund 3000 Euro. Während der Unfallaufnahme blieb die Stuttgarter Straße kurzfristig gesperrt.