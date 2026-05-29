Mit schweren Verletzungen ist ein 34-Jähriger am Donnerstag in ein Krankenhaus gebracht worden. Ein Auto hatte den Radler auf Höhe des Böblinger Freibads erfasst.

Am Donnerstagmorgen kurz vor 7 Uhr ist ein Pedelec-Fahrer in Böblingen gestürzt. Laut Polizeibericht soll der 34-jähriger Radfahrer zunächst den Radweg entlang der Stuttgarter Straße von der Panzerstraße kommend befahren haben, um auf Höhe des Freibads den dortigen Fußgängerüberweg zu nutzen und unvermittelt die Stuttgarter Straße zu überqueren.

 

Ein 48 Jahre alter VW-Fahrer war gleichzeitig in der Stuttgarter Straße in Richtung Panzerstraße unterwegs und konnte nach derzeitigen Ermittlungen einen Zusammenstoß mit dem Radfahrer nicht mehr verhindern. Der 34-Jährige wurde von dem Auto erfasst und stürzte auf den Asphalt. Der Rettungsdienst brachte den schwer verletzten Mann musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei beziffert den Sachschaden mit rund 3000 Euro. Während der Unfallaufnahme blieb die Stuttgarter Straße kurzfristig gesperrt.