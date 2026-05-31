Ein schwerer Unfall hat am späten Samstagabend zu einem Großeinsatz in Böblingen geführt. Sieben Menschen wurden verletzt, im Einsatz war auch ein Rettungshubschrauber.

Wolfgang Berger 31.05.2026 - 10:06 Uhr

Ein Bild der Verwüstung bot sich in am späten Samstagabend den Rettungskräften in Böblingen. Gegen 23.15 Uhr war die Feuerwehr Böblingen wegen eines schweren Verkehrsunfalls in die Herrenberger Straße gerufen worden. Laut Feuerwehrangaben waren auf der sogenannten „Tierheimkreuzung“ an der Anschlussstelle zur B 464 drei Autos zusammengestoßen. Dabei seien sieben Insassen verletzt worden. Der genaue Unfallhergang ist noch nicht klar.