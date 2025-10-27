Bei einem Unfall in Botnang retteten Belegschaft und Besucher eines Dönerladens und Passanten eine unter einem Auto eingeklemmte Frau. Jetzt wird die Prüfung der Kreuzung gefordert.
27.10.2025 - 14:45 Uhr
Der Schock eines Unfalls in Stuttgart-Botnang auf der Bauernwaldstraße wirkte auch eine Woche später noch nach: So haben Helfer – die meisten hielten sich in einem nahen Dönerladen auf – berichtet, wie sie mit vereinten Kräften eine unter einem Seat eingeklemmte 34-Jährige befreien konnten. Ihr zweijähriges Kind, zur Unfallzeit im Kinderwagen, wurde nur knapp von dem Auto verfehlt. Wir berichteten.