Mit einer Winde wird ein Tandem-Gleitschirm in die Höhe gezogen. Doch dann stürzt das Fluggerät ab.

red/dpa/lsw 21.09.2025 - 13:00 Uhr

Zwei Gleitschirmflieger sind im Zollernalbkreis ungebremst etwa zehn Meter tief gestürzt und dabei schwerst verletzt worden. Das Fluggerät der beiden sei mithilfe einer Winde von dem Startplatz bei Burladingen in die Höhe gezogen worden, sagte ein Polizeisprecher. Aus zunächst unklarer Ursache löste sich dabei jedoch die Kupplung, die die Schleppleine mit dem Gleitschirm verbindet. Zuvor hatte der „Schwarzwälder Bote“ berichtet.