Ein 76 Jahre alter Mann ist am Mittwochmorgen nach einem Verkehrsunfall in Denkendorf geflüchtet. Laut Polizei war er betrunken.

Lena Fux 26.02.2026 - 14:56 Uhr

Nach einem Zusammenstoß zweier Autos am Mittwochmorgen in Denkendorf beging der mutmaßliche 76-jährige Unfallverursacher laut Polizei Fahrerflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann auf der Körschtalstraße unterwegs, als er auf einen vorausfahrenden Mercedes-Sprinter auffuhr. Ohne sich um den Unfall und den entstandenen Schaden zu kümmern, flüchtete der 76-Jährige in Richtung Deizisau, wie die Polizei mitteilte.