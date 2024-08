Unfall in Ditzingen

In Ditzingen ist am Sonntag ein Porsche-Fahrer von der Fahrbahn abgekommen. Dabei rammte er den Mast einer Fußgängerampel. Es entstand ein hoher Sachschaden.

Maria Fischer Melanie 05.08.2024 - 08:00 Uhr

Am Sonntagnacht ist es in Ditzingen zu einem Unfall gekommen. Laut Polizei war ein Porsche-Fahrer gegen 22.50 Uhr auf der Weilimdorfer Straße in Richtung Siemensstraße unterwegs, als er von der Fahrbahn abkam und eine Fußgängerampel rammte.