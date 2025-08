Betrunken durch Burgstetten: Autofahrer kracht in Zaun und flüchtet zu Fuß

Unfall in Erbstetten

In der Nacht kracht ein Ford in Erbstetten in einen Zaun, der Fahrer flieht zu Fuß. Doch weit kommt er nicht.

Frank Rodenhausen 06.08.2025 - 09:37 Uhr

Am späten Dienstagabend ist es in Burgstetten-Erbstetten zu einem Unfall gekommen, der auch hätte schlimmer ausgehen können. Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilt, verlor ein 39-jähriger Ford-Fahrer kurz vor Mitternacht an der Einmündung der Nellmersbacher Straße (K1846) zur Europastraße die Kontrolle über sein Fahrzeug.