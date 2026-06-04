Beim Ausfahren aus einer Hofeinfahrt hat ein Autofahrer in Esslingen eine Passantin erfasst.

Petra Pauli 04.06.2026 - 14:05 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall in Esslingen wurde am Mittwochnachmittag eine 54-jährige Fußgängerin schwer verletzt. Das teilte die Polizei mit. Der Unfall ereignete sich gegen 16.30 Uhr auf der Hauptstraße im Stadtteil Zell. Ein 51-Jähriger verließ demnach mit seinem Wagen das Gelände eines Automobilhändlers und wollte auf die Hauptstraße einfahren. Zeitgleich passierten eine 54-Jährige und eine 28-Jährige die Einfahrt auf dem Gehweg.