Beim Ausfahren aus einer Hofeinfahrt hat ein Autofahrer in Esslingen eine Passantin erfasst.

Reporter: Petra Pauli (pep)

Bei einem Verkehrsunfall in Esslingen wurde am Mittwochnachmittag eine 54-jährige Fußgängerin schwer verletzt. Das teilte die Polizei mit. Der Unfall ereignete sich gegen 16.30 Uhr auf der Hauptstraße im Stadtteil Zell. Ein 51-Jähriger verließ demnach mit seinem Wagen das Gelände eines Automobilhändlers und wollte auf die Hauptstraße einfahren. Zeitgleich passierten eine 54-Jährige und eine 28-Jährige die Einfahrt auf dem Gehweg.

 

Polizei ermittelt Unfallhergang

Der Autofahrer übersah demnach die beiden Frauen und kollidierte mit der 54-Jährigen. Die Frau stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde sie in eine nahe gelegene Klinik gebracht.

Der Verkehrsdienst der Polizei Esslingen hat nun die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.