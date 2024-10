Unfall in Esslingen

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Esslingen kommen am Dienstag drei Menschen ums Leben. Mindestens eine weitere Person wird verletzt. Noch sind viele Fragen offen.

Sebastian Winter 22.10.2024 - 19:44 Uhr

