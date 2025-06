Unfall in Esslingen

Eine Frau parkt in Esslingen aus und übersieht dabei, dass ihre Tochter noch an der geöffneten hinteren Autotür steht. Die Elfjährige wird leicht verletzt.

Philip Kearney 30.06.2025 - 16:58 Uhr

In Esslingen ist es am Montag zu einem Unfall auf einem Supermarktparkplatz am Zollernplatz gekommen. Dabei wurde ein Kind verletzt.