Weil eine VW-Fahrerin am Donnerstag in der Fellbacher Ringstraße einen BMW übersieht und ihm die Vorfahrt nimmt, stoßen die beiden Autos zusammen. Es entsteht ein Schaden in fünfstelliger Höhe.

cl 13.09.2024 - 11:50 Uhr

Vermutlich aus Unachtsamkeit ist es am Donnerstag in Fellbach zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, hatte eine 40-jährige VW-Fahrerin gegen 15.45 Uhr von der Ohmstraße nach rechts auf die Ringstraße einbiegen wollen. Dabei übersah sie einen BMW-Fahrer, der Vorfahrt hatte und in gleicher Fahrtrichtung die Ringstraße befuhr. Durch die Kollision entstand an den Wagen ein Schaden von insgesamt rund 11 000 Euro.